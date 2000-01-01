Иран: задержанный танкер не направлялся в Сирию

"Названный британским правительством сирийский порт вообще не способен принимать супертанкеры. Он шел через Гибралтарский пролив и находился в международных водах. Нет никакого закона, который позволял бы англичанам его останавливать", - заявил заместитель министра иностранных дел Исламской республики Иран Аббас Аракчи на пресс-конференции в Тегеране.
Напомним, Объединенное королевство задержало иранский корабль в Гибралтаре по подозрению в перевозке сырой нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС.
В пятницу Исламская республика потребовала, чтобы Великобритания немедленно освободила нефтяной танкер, обвинив ее в том, что она действует по указке Соединенных Штатов.
Однако Верховный суд Гибралтара постановил, что судно может быть задержано еще на 14 дней.