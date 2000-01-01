В Румынии обнаружено множество человеческих останков
Археологи обнаружили "множество человеческих останков" на северо-востоке Румынии недалеко от района, где в 2010 году они нашли братскую могилу более чем 100 евреев, убитых румынскими войсками во время Второй мировой войны, заявили 2 июля военные прокуроры, пишет Reuters.
Археологи, которых поддерживает Институт Эли Визеля, с 2010 года прочесывающие этот район в поисках возможных других братских могил, также обнаружили в этом месте гранату и минометный снаряд калибра 82 мм. "По заявлению Института Эли Визеля … мы начали уголовное расследование в связи с обнаружением 29 июня множества человеческих останков во время археологических исследований в непосредственной близости от места, где в 2010 году была найдена братская могила", - говорится в заявлении прокуратуры.
Братская могила, обнаруженная в 2010 году, была расположена в лесистой местности под названием Вултури, примерно в 400 км. (250 милях) к северу от Бухареста, через которую походили румынские и немецкие войска в начале своего вторжения в Советский Союз в 1941 году.
Международная комиссия, возглавляемая нобелевским лауреатом Визелем, в 2004 году пришла к выводу, что от 280 000 до 380 000 румынских и украинских евреев были убиты в Румынии и районах, которые она контролировала во время Второй Мировой войны в качестве союзника нацистской Германии.
Многие из них были убиты во время погромов, таких как убийство в 1941 году почти 15 000 евреев в городе Яссы и его окрестностях, или умерли в трудовых лагерях или в "поездах смерти".
Визель, американский активист, писатель и выживший в Холокосте, родился в Румынии в 1928 году. Его мать и одна из его сестер были убиты в Аушвице, а его отец - в Бухенвальде. Визель получил Нобелевскую премию мира в 1986 году за правозащитную деятельность и умер в 2016 году.
Румыния только недавно начала осознавать свою роль в уничтожении евреев, впервые признав в 2003 году, что она принимала в этом участие. Румыния сменила сторону в войне в 1944 году, когда советская Красная Армия вторглась на Балканы.
Коммунистический режим, который затем пришел к власти, мало что сделал для раскрытия убийств. До войны Румыния была домом для 750 000 евреев, но сегодня там живут только 8 000-10 000 евреев.