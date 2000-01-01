07.07 18:05 MIGnews.com
Ирак начал масштабную операцию против ИГ на границе Сирии
Иракские военные объявили о новой масштабной операции в воскресенье, чтобы обезопасить обширную западную пустыню, ведущую к сирийской границе, на фоне опасений, что спящие ячейки джихадистов используют район для перегруппировки.
Об этом в воскресенье, 7 июля сообщает
The Times of Israel
.
"При поддержке нерегулярных военизированных формирований войска Ирака наступают вблизи сирийской границы - от провинции Салах-эд-Дин до региона Анбар на западе Ирака", - говорится в заявлении военных.
Согласно заявлению, цель операции, которая продлится несколько дней, - очистить граничащие с Сирией регионы от оставшихся террористов, которые до сих пор совершают атаки.
Ирак официально объявил о победе против группировки "Исламское государство" в конце 2017 года, через несколько месяцев после изгнания джихадистов из Мосула.
В марте группа потеряла свой последний клочок территории в Сирии - небольшой пустынной деревушке недалеко от иракской границы.
Но спящие ячейки ИГ сумели отразить ударные атаки в пустынных частях Ирака, нацеленные на правительственные контрольно-пропускные пункты, государственную инфраструктуру и местных чиновников.
Тогда премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади отметил, что угроза терроризма в стране по-прежнему сохраняется.
В последние месяцы силы безопасности Ирака наносили удары по ИГ в ходе нескольких операций, поддерживаемых коалицией, в том числе в бурном районе Хамрин к северу от Багдада.
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