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Родители Отто Уормбира предъявили права на задержанное судно | Фото:07.07 17:46   MIGnews.com

Родители Отто Уормбира предъявили права на задержанное судно

Родители Отто Уормбира предъявили права на задержанное северокорейское грузовое судно в рамках многомиллионного иска к властям Северной Кореи, поданного после смерти студента американского колледжа.

Об этом в воскресенье, 7 июля сообщает The Times of Israel.

Уормбиры подали судебные документы в среду в федеральный суд Нью-Йорка. В них говорится, что они имеют право на эти активы после того, как Северная Корея не отреагировала на иск, в котором страна обвиняется в похищении студента, отправившегося туда с гидом перед прохождением учебной программы в Гонконге.

Уормбиры утверждают, что их сына пытали после того, как он был осужден за попытку украсть агитационный плакат и заключен в тюрьму на несколько месяцев. Он имел серьезное повреждение головного мозга, но врачи не смогли установить его причины. 22-летний мужчина умер через несколько дней после возвращения в США в вегетативном состоянии в 2017 году.


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