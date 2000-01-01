Родители Отто Уормбира предъявили права на задержанное судно

Уормбиры подали судебные документы в среду в федеральный суд Нью-Йорка. В них говорится, что они имеют право на эти активы после того, как Северная Корея не отреагировала на иск, в котором страна обвиняется в похищении студента, отправившегося туда с гидом перед прохождением учебной программы в Гонконге.
Уормбиры утверждают, что их сына пытали после того, как он был осужден за попытку украсть агитационный плакат и заключен в тюрьму на несколько месяцев. Он имел серьезное повреждение головного мозга, но врачи не смогли установить его причины. 22-летний мужчина умер через несколько дней после возвращения в США в вегетативном состоянии в 2017 году.