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На Аляске бушуют лесные пожары, гибнут птицы | Фото:07.07 16:18   MIGnews.com

На Аляске бушуют лесные пожары, гибнут птицы

На этой неделе приполярную Аляску накрыла аномальная жара, вследствие чего температура в городе Анкоридж достигла 32ºC.

Об этом в воскресенье, 7 июля пишет CBS News.

"Окрестности Анкориджа, крупнейшего города Аляски, в котором проживают 40% населения всего штата, затянуты дымом лесных пожаров, а реки переполнены водой. Предыдущий рекорд не дотягивал и до 30ºС, средняя температура для этого времени года обычно составляет 18ºC, а средняя пиковая - чуть ниже 24ºC", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что ранее температурный рекорд не превышал даже до отметки 30º по Цельсию.

По словам экологов, потепление на Аляске было зафиксировано еще весной, когда каждый новый месяц становился жарче и бил температурные рекорды.

"Вероятность подобных аномалий становится намного выше вместе с потеплением на планете", - цитирует агентство AP метеоролога Рика Томана из Университета Аляски в Фэрбенксе.

"Температура поверхности океана у всех берегов Аляски превышает норму. Во всем заливе Аляска, в Беринговом море и в свободной ото льда части Чукотского моря вода очень теплая, рекордно теплая. А вот покров льда у северного и северо-западного побережья, наоборот, рекордно низкий", - подчеркнул ученый.


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