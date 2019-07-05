На Аляске бушуют лесные пожары, гибнут птицы

"Окрестности Анкориджа, крупнейшего города Аляски, в котором проживают 40% населения всего штата, затянуты дымом лесных пожаров, а реки переполнены водой. Предыдущий рекорд не дотягивал и до 30ºС, средняя температура для этого времени года обычно составляет 18ºC, а средняя пиковая - чуть ниже 24ºC", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что ранее температурный рекорд не превышал даже до отметки 30º по Цельсию.
По словам экологов, потепление на Аляске было зафиксировано еще весной, когда каждый новый месяц становился жарче и бил температурные рекорды.
"Вероятность подобных аномалий становится намного выше вместе с потеплением на планете", - цитирует агентство AP метеоролога Рика Томана из Университета Аляски в Фэрбенксе.
"Температура поверхности океана у всех берегов Аляски превышает норму. Во всем заливе Аляска, в Беринговом море и в свободной ото льда части Чукотского моря вода очень теплая, рекордно теплая. А вот покров льда у северного и северо-западного побережья, наоборот, рекордно низкий", - подчеркнул ученый.