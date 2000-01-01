В Бейт-Шемеше появились граффити против мэра

Незначительные потасовки произошли в пятницу в Бейт-Шемеше между полицией и ультраортодоксальными демонстрантами, когда власти попытались стереть граффити с надписью против мэра этого города в районе Иерусалима.
Согласно сообщения общественной телекомпании Kan, граффити предположительно было нарисовано в связи с протестами общины против разрушения незаконно построенной синагоги, которые прошли в городе в начале этой недели.
На фото других граффити, предположительно из этого же города, госпожа Блох из-за сноса синагоги помечается как "террористка".