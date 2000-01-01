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В Бейт-Шемеше появились граффити против мэра | Фото: Twitter07.07 15:45   MIGnews.com

В Бейт-Шемеше появились граффити против мэра

Незначительные потасовки произошли в пятницу в Бейт-Шемеше между полицией и ультраортодоксальными демонстрантами, когда власти попытались стереть граффити с надписью против мэра этого города в районе Иерусалима.

Об этом пишет The Times of Israel.

Видеозапись показывает, как группа ультраортодоксальных мужчин приближается к официальному лицу, стирающему граффити, в то время как сотрудники полиции пытаются их остановить.

На втором втором видео можно увидеть, как полиция пытается физически предотвратить приближение демонстрантов к месту. Надпись граффити на иврите гласила: "Ализа Блох = Гитлер".


Согласно сообщения общественной телекомпании Kan, граффити предположительно было нарисовано в связи с протестами общины против разрушения незаконно построенной синагоги, которые прошли в городе в начале этой недели.

На фото других граффити, предположительно из этого же города, госпожа Блох из-за сноса синагоги помечается как "террористка".


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