07.07 01:45 MIGnews.com

Умер основатель босса-новы - Жоао Жилберту

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Бразильский музыкант Жоао Жилберту, 88 лет, родитель стиля музыки босса-нова, умер в субботу днем ​​в своем доме в Рио-де-Жанейро.Его сын Марсело Гилберто сказал в Facebook, что “его сражение был благородным, и он пытался сохранить достоинство”. Его невестка написала: “Глубокая печаль. Все, чего он хотел, — это быть с нами и играть с внучкой”.Семья не раскрыла причину смерти.Бразильские художники почтили память одного из самых известных художников страны. Певец Гал Коста сказал, что Бразилия потеряла “своего величайшего музыкального гения. Его наследие огромно для Бразилии и всего мира”.Жоао Жилберту Прадо де Оливейра родился в Баии, в северо-восточном бразильском штате. Он начал петь в 18 лет. Переехав в Рио-де-Жанейро, он выпустил альбом "Chega de Saudade" в 1959 году, положивший начало всемирно известной музыке босса-нова. Стиль.Его альбом 1964 года “Getz / Gilberto” с американским саксофонистом Стэном Гетцем был продан миллионными тиражами, получил несколько премий Грэмми и популяризировал босса-нову во всем мире.В альбом вошла песня "The Girl from Ipanema" музыканта Антонио Карлоса Хобима и поэта Виниция де Мораеса, исполненная на португальском языке Жильберто и на английском языке его первой женой Аструдом Жилберто. Песня стала мировым хитом и эталоном джаза.Жоао Жильберто был женат трижды, сначала на Аструде Жилберто, затем на певице Миуче, а после — на своем менеджере Клаудии Фейсоль. У него остались сын Жуан Марсело и дочери Луиза и Бебель Жилберто.Его последний концерт состоялся в 2008 году. Он не выходил из своей квартиры в последние годы жизни.