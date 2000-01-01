Умер основатель босса-новы - Жоао Жилберту

Бразильский музыкант Жоао Жилберту, 88 лет, родитель стиля музыки босса-нова, умер в субботу днем в своем доме в Рио-де-Жанейро.
Его сын Марсело Гилберто сказал в Facebook, что “его сражение был благородным, и он пытался сохранить достоинство”. Его невестка написала: “Глубокая печаль. Все, чего он хотел, — это быть с нами и играть с внучкой”.
Семья не раскрыла причину смерти.
Бразильские художники почтили память одного из самых известных художников страны. Певец Гал Коста сказал, что Бразилия потеряла “своего величайшего музыкального гения. Его наследие огромно для Бразилии и всего мира”.
Жоао Жилберту Прадо де Оливейра родился в Баии, в северо-восточном бразильском штате. Он начал петь в 18 лет. Переехав в Рио-де-Жанейро, он выпустил альбом "Chega de Saudade" в 1959 году, положивший начало всемирно известной музыке босса-нова. Стиль.
Его альбом 1964 года “Getz / Gilberto” с американским саксофонистом Стэном Гетцем был продан миллионными тиражами, получил несколько премий Грэмми и популяризировал босса-нову во всем мире.
В альбом вошла песня "The Girl from Ipanema" музыканта Антонио Карлоса Хобима и поэта Виниция де Мораеса, исполненная на португальском языке Жильберто и на английском языке его первой женой Аструдом Жилберто. Песня стала мировым хитом и эталоном джаза.
Жоао Жильберто был женат трижды, сначала на Аструде Жилберто, затем на певице Миуче, а после — на своем менеджере Клаудии Фейсоль. У него остались сын Жуан Марсело и дочери Луиза и Бебель Жилберто.
Его последний концерт состоялся в 2008 году. Он не выходил из своей квартиры в последние годы жизни.