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Вечером болел живот, а утром ребенка нашли мертвым 08.07 00:17   MIGnews.com

Вечером болел живот, а утром ребенка нашли мертвым

5-тилетняя Кезия Дюк умерла от крайне редкой кишечной недостаточности в июле 2018 года.

В школе у ​​Кезии болел живот, а ее родители Фил и Сьюзи Деук из Хоува (Великобритания) предложили ей пойти спать и посмотреть, станет ли ей лучше на следующий день.

На следующее утро они нашли ее мертвой и не смогли ее реанимировать.

Кезия страдала от проблем с желудком, включая запоры и вздутие живота всю свою жизнь. Вскрытие показало, что у нее было редкое заболевание желудка, называемое вульгулой сигмовидной кишки, при котором толстая кишка длинная и может скручиваться.

Детский патолог доктор Андреас Марнеридес сказал: “Когда он максимально скручивается, кровоснабжение прекращается, и это может привести к гибели толстой кишки и привести к летальному исходу”.

Он сообщил следствию, что заболевание редко встречается у детей и что в больнице Святого Томаса, где он работает в Лондоне, они обследуют 600 детей в год, и он встречал только 2 таких случая за 18 лет.

Доктор Марнеридес продолжил: “Будучи родителем, я сделал бы то же самое и просто ждал до утра.”

Отец умершего ребенка не был удовлетворен заключением и сказал, что собирается его оспорить.


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