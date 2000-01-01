08.07 00:17 MIGnews.com

Вечером болел живот, а утром ребенка нашли мертвым

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5-тилетняя Кезия Дюк умерла от крайне редкой кишечной недостаточности в июле 2018 года.В школе у ​​Кезии болел живот, а ее родители Фил и Сьюзи Деук из Хоува (Великобритания) предложили ей пойти спать и посмотреть, станет ли ей лучше на следующий день.На следующее утро они нашли ее мертвой и не смогли ее реанимировать.Кезия страдала от проблем с желудком, включая запоры и вздутие живота всю свою жизнь. Вскрытие показало, что у нее было редкое заболевание желудка, называемое вульгулой сигмовидной кишки, при котором толстая кишка длинная и может скручиваться.Детский патолог доктор Андреас Марнеридес сказал: “Когда он максимально скручивается, кровоснабжение прекращается, и это может привести к гибели толстой кишки и привести к летальному исходу”.Он сообщил следствию, что заболевание редко встречается у детей и что в больнице Святого Томаса, где он работает в Лондоне, они обследуют 600 детей в год, и он встречал только 2 таких случая за 18 лет.Доктор Марнеридес продолжил: “Будучи родителем, я сделал бы то же самое и просто ждал до утра.”Отец умершего ребенка не был удовлетворен заключением и сказал, что собирается его оспорить.