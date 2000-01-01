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Возле Шэффилда обнаруженна военная тюрьма времен ВМВ 07.07 23:02   MIGnews.com

Возле Шэффилда обнаруженна военная тюрьма времен ВМВ

Археологам из Великобритании удалось раскопать остатки лагеря Лодж Мур возле Шеффилда, когда-то крупнейшего британского лагеря для военнопленных, в сельской местности Южного Йоркшира, сообщает The Guardian.

До сих пор лагерь оставался без внимания, так как он был погребен под мхом в лесу. Около 1500 лагерей для военнопленных существовало в Великобритании во время Второй мировой войны, но Лодж Мур был одним из самых значительных, как по размеру, так и по количеству заключенных.

Исследование, проведенное студентами-археологами, позволило обнаружить, что во время Второй мировой войны в лагере содержалось 11 000 пленных, в основном немцев, а также итальянцев и украинцев.

В начале Второй мировой войны в тюрьме содержались в основном итальянцы, которые “работали на местных фермах” и находились там в целом в приятной обстановке, а местные жители регулярно предлагали им чай. После прибытия немецких заключенных качество жизни резко ухудшилось.

По словам Роба Джонсона, одного из студентов-археологов, который работал на месте, с этого момента с заключенными стали плохо обращаться: их кормили из мусорных баков, они часами стояли на улице в грязи и “теснились” в палатках или казармах.

Адмирал Карл Дёниц, немецкий капитан военно-морского флота во время Первой мировой войны, был самым известным пленником, согласно записям, обнаруженным в тюрьме. Он симулировал психическое заболевание, чтобы его вернули в Германию, где он позже стал командиром военно-морского флота Гитлера, а затем президентом немецкого рейха.

Группе немецких заключенных удалось скрыться с места происшествия в 1944 году, но через день они были захвачены в плен. Другой заключенный был избит до смерти большой группой заключенных, которые полагали, что он рассказал вооруженным силам союзных держав об их запланированной попытке побега. Двое из его убийц были признаны виновными и повешены.


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