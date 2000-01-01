07.06 09:23 MIGnews.com

Вспышка коронавируса в доме престарелых в Ор Йехуда

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Израильские СМИ сообщают о вспышке коронавируса в доме престарелых в городе Ор Йехуда.Вирус выявлен у шести жильцов дома и трех членов персонала.Один из зараженных госпитализирован в больнице Шиба, Тель Ха Шомер, у остальных нет никаких симптомов болезни.В начале прошлой недели коронавирус был выявлен у одной из сиделок дома престарелых. После этого, при повторных анализах, были идентифицированы еще восемь случаев заражения.Министерство здравоохранения начало проверки в домах престарелых Израиля в в рамках программы “Щит для Отцов и Матерей”. Одновременно, в доме престарелых в Ор Йехуда проводится эпидемиологическое расследование.