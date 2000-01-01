07.06 09:03 MIGnews.com

Лидер "Исламского джихада" скончался от тяжелой болезни

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В субботу, 6 июня, умер бывший лидер террористической организации палестинский "Исламский джихад" Рамадан Шалах.На момент смерти ему было 62 года.На данный момент известно лишь то, что он скончался в Ливане. Как известно, пару лет назад он перенес инсульт.Шалах родился в секторе Газа. Он возглавлял "Исламский джихад" с 1995 по 2018 год, а покинул пост после тяжелого инсульта. В "Исламском джихаде" утверждали, что он был отравлен израильскими спецслужбами.В 2003 году Шалах был одним из восьми палестинских боевиков, обвиненных в Соединенных Штатах в 53 преступлениях, связанных с терроризмом.