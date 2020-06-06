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Туристы превратили природный источник в ванну с пеной | Фото:07.06 08:25   MIGnews.com

Лифта: природный источник превратили в ванну с пеной

В субботу, 6 июня, туристы налили мыло в природный источник Лифта за пределами Иерусалима.

Представители Управления по охране природы и парков расследует данное дело, как вандализм, передает 12 канал.

"Мы прибыли к роднику и увидели там нескольких туристов, и вода была в порядке. Когда мы вернулись через полтора часа, все было белым и мыльным. Сначала мы не понимали, что это было, и когда подошли ближе, почувствовали запах мыла", – рассказала очевидец Элла Мор.

Она призвала общественность защищать природные объекты Израиля. Мор отметила, что по пути видела мусор и беспорядок.

"Это такой позор, что путешественники оставляют мусор и не заботятся о природных объектах", - добавила она.



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