07.06 08:25 MIGnews.com

Лифта: природный источник превратили в ванну с пеной

טוב זה מטורף: מטיילים הפכו את מעיין ליפתא לאמבט קצף pic.twitter.com/QEVGABWRAF — Inbar Tvizer ענבר טויזר (@inbartvizer) June 6, 2020

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В субботу, 6 июня, туристы налили мыло в природный источник Лифта за пределами Иерусалима.Представители Управления по охране природы и парков расследует данное дело, как вандализм, передает 12 канал."Мы прибыли к роднику и увидели там нескольких туристов, и вода была в порядке. Когда мы вернулись через полтора часа, все было белым и мыльным. Сначала мы не понимали, что это было, и когда подошли ближе, почувствовали запах мыла", – рассказала очевидец Элла Мор.Она призвала общественность защищать природные объекты Израиля. Мор отметила, что по пути видела мусор и беспорядок."Это такой позор, что путешественники оставляют мусор и не заботятся о природных объектах", - добавила она.