07.06 18:04 MIGnews.com

Житель Аляски отмыл миллиард долларов для Ирана

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Житель Аляски Кеннет Зонг обвиняется в отмывании 1 миллиарда долларов для Ирана.По данным федерального суда США, мужчина удерживал деньги в Южной Корее, после чего направил их через Объединенные Арабские Эмираты.Обвиняемый также выписывал поддельные счета на оплату поставок строительных материалов. Сторона обвинения отметила, что отмытый миллиард долларов находится в Южной Корее.В документах также поднимается вопрос финансовой прозрачности в ОАЭ, поскольку Штаты заинтересованы в конфискации 20 миллионов, которые хранятся в одном из семи эмиратов этой страны.Между тем Промышленный банк Кореи в апреле согласился уплатить штраф в размере 86 миллионов долларов США за то, что не положил конец легализации незаконных доходов.