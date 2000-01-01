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Жителя Аляски обвиняют в отмывании денег для Ирана | Фото:07.06 18:04   MIGnews.com

Житель Аляски отмыл миллиард долларов для Ирана

Житель Аляски Кеннет Зонг обвиняется в отмывании 1 миллиарда долларов для Ирана.

По данным федерального суда США, мужчина удерживал деньги в Южной Корее, после чего направил их через Объединенные Арабские Эмираты.

Обвиняемый также выписывал поддельные счета на оплату поставок строительных материалов. Сторона обвинения отметила, что отмытый миллиард долларов находится в Южной Корее.

В документах также поднимается вопрос финансовой прозрачности в ОАЭ, поскольку Штаты заинтересованы в конфискации 20 миллионов, которые хранятся в одном из семи эмиратов этой страны.

Между тем Промышленный банк Кореи в апреле согласился уплатить штраф в размере 86 миллионов долларов США за то, что не положил конец легализации незаконных доходов.


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