07.06 18:04 MIGnews.com
Житель Аляски отмыл миллиард долларов для Ирана
Житель Аляски Кеннет Зонг обвиняется в отмывании 1 миллиарда долларов для Ирана.
По данным федерального суда США, мужчина удерживал деньги в Южной Корее, после чего направил их через Объединенные Арабские Эмираты.
Обвиняемый также выписывал поддельные счета на оплату поставок строительных материалов. Сторона обвинения отметила, что отмытый миллиард долларов находится в Южной Корее.
В документах также поднимается вопрос финансовой прозрачности в ОАЭ, поскольку Штаты заинтересованы в конфискации 20 миллионов, которые хранятся в одном из семи эмиратов этой страны.
Между тем Промышленный банк Кореи в апреле согласился уплатить штраф в размере 86 миллионов долларов США за то, что не положил конец легализации незаконных доходов.
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