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Протесты против расизма в Берлине: сотни задержанных | Фото:08.06 07:06   MIGnews.com

Протесты против расизма в Берлине: сотни задержанных

Во время протестов против расизма в Берлине были задержаны 93 человека за нарушение общественного порядка, сопротивление сотрудникам полиции и нападение на них. Об этом пишет DW.

Всего на митинг вышли около 15 тысяч человек, заполнив центральную площадь Александерплац. В полиции отметили, что многие из собравшихся соблюдали правила социального дистанцирования.

После окончания акции несколько сотен человек вышли к станции Берлин-Александерплац и начали забрасывать полицию и прохожих камнями и бутылками. Пострадали в общей сложности 28 правоохранителей. Один из протестующих повредил служебный автомобиль, после чего был задержан.

Протесты также прошли в Кельне, Мюнхене, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте, Дюссельдорфе и других немецких городах.


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