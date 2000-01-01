08.06 07:06 MIGnews.com

Протесты против расизма в Берлине: сотни задержанных

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Во время протестов против расизма в Берлине были задержаны 93 человека за нарушение общественного порядка, сопротивление сотрудникам полиции и нападение на них. Об этом пишет DW.Всего на митинг вышли около 15 тысяч человек, заполнив центральную площадь Александерплац. В полиции отметили, что многие из собравшихся соблюдали правила социального дистанцирования.После окончания акции несколько сотен человек вышли к станции Берлин-Александерплац и начали забрасывать полицию и прохожих камнями и бутылками. Пострадали в общей сложности 28 правоохранителей. Один из протестующих повредил служебный автомобиль, после чего был задержан.Протесты также прошли в Кельне, Мюнхене, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте, Дюссельдорфе и других немецких городах.