07.06 21:36 MIGnews.com

Число смертельных случаев от коронавируса достигло 298

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Министерство здравоохранения в воскресенье вечером, 7 июня, сообщило о трех новых смертельных случаях от коронавируса, в результате чего общее число погибших в стране с начала пандемии достигло 298.За прошлую неделю от COVID-19 скончалось тринадцать человек, включая семь смертельных случаев с пятницы.Согласно официальным данным, с вечера субботы было зарегистрировано 118 новых случаев заражения. Таким образом, в стране насчитывается в общей сложности 17 870 пациентов с коронавирусом. Из 2 481 активных случаев 28 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 24 пациента, которые подключены к аппартам ИВЛ.Согласно данным Министерства здравоохранения, за последние три дня в Тель-Авив-Яффо было подтверждено 43 диагноза и 37 в Иерусалиме, где ранее наблюдалась самая крупная вспышка заражений.В воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал "серьезное ослабление в соблюдении правил", заявив, что Израиль все еще подвергается серьезному риску пандемии, и призвал общественность следовать руководящим принципам.