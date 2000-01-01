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Число смертельных случаев от коронавируса достигло 298 | Фото:07.06 21:36   MIGnews.com

Число смертельных случаев от коронавируса достигло 298

Министерство здравоохранения в воскресенье вечером, 7 июня, сообщило о трех новых смертельных случаях от коронавируса, в результате чего общее число погибших в стране с начала пандемии достигло 298.

За прошлую неделю от COVID-19 скончалось тринадцать человек, включая семь смертельных случаев с пятницы.

Согласно официальным данным, с вечера субботы было зарегистрировано 118 новых случаев заражения. Таким образом, в стране насчитывается в общей сложности 17 870 пациентов с коронавирусом. Из 2 481 активных случаев 28 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 24 пациента, которые подключены к аппартам ИВЛ.

Согласно данным Министерства здравоохранения, за последние три дня в Тель-Авив-Яффо было подтверждено 43 диагноза и 37 в Иерусалиме, где ранее наблюдалась самая крупная вспышка заражений.

В воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал "серьезное ослабление в соблюдении правил", заявив, что Израиль все еще подвергается серьезному риску пандемии, и призвал общественность следовать руководящим принципам.


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