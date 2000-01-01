07.06 20:36 MIGnews.com

Число зараженных в Саудовской Аравии превысило 100 000

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Число случаев заболевания коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 100 000 в воскресенье, 7 июня.Министерство здравоохранения страны сообщило о 3045 новых случаях заболевания за сутки. Общее количество достигло 101 914.Также, отмечается, что 712 человек скончались от COVID-19. Число новых ежедневных случаев впервые превысило 3000 в субботу.В Саудовской Аравии наблюдается самый высокий уровень заражения среди стран Персидского залива.