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Число зараженных в Саудовской Аравии превысило 100 000 | Фото:07.06 20:36   MIGnews.com

Число зараженных в Саудовской Аравии превысило 100 000

Число случаев заболевания коронавирусом в Саудовской Аравии превысило 100 000 в воскресенье, 7 июня.

Министерство здравоохранения страны сообщило о 3045 новых случаях заболевания за сутки. Общее количество достигло 101 914.

Также, отмечается, что 712 человек скончались от COVID-19. Число новых ежедневных случаев впервые превысило 3000 в субботу.

В Саудовской Аравии наблюдается самый высокий уровень заражения среди стран Персидского залива.


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