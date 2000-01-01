Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Алексея Панина попросили уйти с похорон Михаила Кокшенова | Фото:08.06 04:45   MIGnews.com

Алексея Панина попросили уйти с похорон Михаила Кокшенова

Актер Алексей Панин на церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым позволил высказывания, из-за которых его попросили уйти. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Друзья Кокшенова лично попросили Панина покинуть церемонию. "Я сказал, что Михаил Кокшенов был талантливым актером, но плохим режиссером", - сообщил актер. По его мнению, на прощание с артистом пришло больше светских хроникеров, чем друзей. Панин также много ругался матом.

Ранее сообщалось, что народный артист Российской Федерации Михаил Кокшенов, который скончался в возрасте 83 лет, будет кремирован и похоронен на Новодевичьем кладбище.

Как известно, в октябре 2017 года актер перенес инсульт. Ему внезапно стало плохо на улице. Прохожие не оставили в беде актера и вызвали скорую помощь.

Кокшенов известен по ролям в таких фильмах: "Не может быть", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Курортный роман", "День святого Валентина". Также он много снимался в сериалах, среди которых "Ералаш", "Воронины", "Папины дочки" и другие.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:20
Франция: штраф до 750 евро за выброшенный окурок
03:17
Рим: полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
02:05
Ученые: пандемия COVID-19 – не последняя
22:10
Китай пообещал поделиться вакциной
21:36
Число смертельных случаев от коронавируса достигло 298
21:09
Покойного лидера "Исламского джихада" похоронили в Дамаске
20:36
Число зараженных в Саудовской Аравии превысило 100 000
19:42
"ПА рухнет, если Израиль аннексирует хотя бы один метр"
19:28
В Армении – критическая ситуация с COVID-19
19:17
Шакед: даже Рабин не признал палестинское государство
18:55
Вторая волна коронавируса: наиболее пострадавшие города
18:06
Сильный пожар у поселения Ицхар
18:04
Житель Аляски отмыл миллиард долларов для Ирана
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  