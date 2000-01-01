Алексея Панина попросили уйти с похорон Михаила Кокшенова
Актер Алексей Панин на церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым позволил высказывания, из-за которых его попросили уйти. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Друзья Кокшенова лично попросили Панина покинуть церемонию. "Я сказал, что Михаил Кокшенов был талантливым актером, но плохим режиссером", - сообщил актер. По его мнению, на прощание с артистом пришло больше светских хроникеров, чем друзей. Панин также много ругался матом.
Ранее сообщалось, что народный артист Российской Федерации Михаил Кокшенов, который скончался в возрасте 83 лет, будет кремирован и похоронен на Новодевичьем кладбище.
Как известно, в октябре 2017 года актер перенес инсульт. Ему внезапно стало плохо на улице. Прохожие не оставили в беде актера и вызвали скорую помощь.
Кокшенов известен по ролям в таких фильмах: "Не может быть", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Курортный роман", "День святого Валентина". Также он много снимался в сериалах, среди которых "Ералаш", "Воронины", "Папины дочки" и другие.