Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Вторая волна коронавируса: наиболее пострадавшие города | Фото:07.06 18:55   MIGnews.com

Вторая волна коронавируса: наиболее пострадавшие города

Министерство здравоохранения обнародовало данные о "горячих точках" COVID-19 более чем через полторы недели после резкого скачка уровня заражений.

В Иерусалиме произошел основной всплеск инфекций: только за последнюю неделю было подтверждено 176 случаев заболевания коронавирусом, а в настоящее время в городе насчитывается 511 активных случаев.

В южном бедуинском городе Рахат на прошлой неделе было зарегистрировано 33 новых случая. В Тель-Авиве с начала недели было обнаружено 79 новых пациентов.

Другие города, сильно пострадавшие от пандемии: Бней-Брак - 33 новых случая, Сдерот - 16, арабский израильский город Арара - 21; и Хадера с 9 подтвержденными случаями коронавируса за последнюю неделю.

27 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии. Количество смертельных случаев возросло до 297 случаев в воскресенья, 7 июня.

Ранее сообщалось, что в Израиле открылся завод по массовому производству масок с повышенным уровнем защиты на случай повторной вспышки коронавируса.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:28
В Армении – критическая ситуация с COVID-19
19:17
Шакед: даже Рабин не признал палестинское государство
18:06
Сильный пожар у поселения Ицхар
18:04
Житель Аляски отмыл миллиард долларов для Ирана
17:31
Палестинцы готовят новую антиизраильскую резолюцию в ООН
17:02
Полицейский ударил протестующего на митинге в Тель-Авиве
16:52
В Израиле разрабатывают тепловизоры для выявления COVID-19
16:37
Конец расследования: Майю Вишняк убил 21-летний Амит Альмог
16:19
Силы безопасности ПА пресекли нападение на ЦАХАЛ
16:10
США получили от Ирана очередной отказ
16:06
Израиль: открылось массовое производство масок N95
15:50
Бессмысленно не признавать Израиль
15:41
El Al получит крупную финансовую помощь от государства
15:16
В Израиле не возобновят железнодорожное сообщение
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  