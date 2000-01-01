07.06 18:55 MIGnews.com
Вторая волна коронавируса: наиболее пострадавшие города
Министерство здравоохранения обнародовало данные о "горячих точках" COVID-19 более чем через полторы недели после резкого скачка уровня заражений.
В Иерусалиме произошел основной всплеск инфекций: только за последнюю неделю было подтверждено 176 случаев заболевания коронавирусом, а в настоящее время в городе насчитывается 511 активных случаев.
В южном бедуинском городе Рахат на прошлой неделе было зарегистрировано 33 новых случая. В Тель-Авиве с начала недели было обнаружено 79 новых пациентов.
Другие города, сильно пострадавшие от пандемии: Бней-Брак - 33 новых случая, Сдерот - 16, арабский израильский город Арара - 21; и Хадера с 9 подтвержденными случаями коронавируса за последнюю неделю.
27 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии. Количество смертельных случаев возросло
до 297 случаев в воскресенья, 7 июня.
Ранее сообщалось
, что в Израиле открылся завод по массовому производству масок с повышенным уровнем защиты на случай повторной вспышки коронавируса.
Поделиться
Все по теме
Комментарии