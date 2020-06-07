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Полицейский ударил протестующего на митинге в Тель-Авиве | Фото:07.06 17:02   MIGnews.com

Полицейский ударил протестующего на митинге в Тель-Авиве

Во время демонстрации в Тель-Авиве против аннексии Западного берега в субботу, 6 июня, сотрудник полиции ударил протестующего по лицу. Соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях.

Протестующий был доставлен в больницу Ихилова с незначительной травмой голов. Ему потребовалось шесть швов на лице, сообщает Haaretz.

"Некоторые граждане проклинали полицейских, все кипело, а затем внезапно стена полицейских ударила по нам, начала толкать, и я получил удар по голове", - сообщил 22-летний пострадавший.

"В течение 30 минут у меня длилось легкое сотрясение мозга, и память не полностью работала", - добавил он.

В полиции сообщили, что действие сотрудника было "крайним и ненужным" и что будет начато расследование.




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