07.06 17:02 MIGnews.com

Полицейский ударил протестующего на митинге в Тель-Авиве

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Во время демонстрации в Тель-Авиве против аннексии Западного берега в субботу, 6 июня, сотрудник полиции ударил протестующего по лицу. Соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях.Протестующий был доставлен в больницу Ихилова с незначительной травмой голов. Ему потребовалось шесть швов на лице, сообщает Haaretz."Некоторые граждане проклинали полицейских, все кипело, а затем внезапно стена полицейских ударила по нам, начала толкать, и я получил удар по голове", - сообщил 22-летний пострадавший."В течение 30 минут у меня длилось легкое сотрясение мозга, и память не полностью работала", - добавил он.В полиции сообщили, что действие сотрудника было "крайним и ненужным" и что будет начато расследование.