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Конец расследования: Майю Вишняк убил 21-летний Амит Альмог | Фото:07.06 16:37   MIGnews.com

Конец расследования: Майю Вишняк убил 21-летний Амит Альмог

В воскресенье, 7 июня, завершилось расследование убийства 22-летней Майи Вишняк. В связи с этим, 21-летнему Амиту Альмогу, который являлся парнем жертвы, будет предъвлено обвинение в предумышленном убийстве.

Он был пойман недалеко от своего дома несколько недель назад после того, как его мать позвонила в полицию. Альмог также пытался атаковать её с ножом.

Напомним, что Майя Вишняк была задушена 16 мая в квартире на улице Автальон в Рамат-Гане, где проживала с Альмогом. Предпологаемой причиной убийства стала ссора. Убийца также подозревается в рассылке видео своим друзьям, на котором заснято бездыханное тело девушки.

Вскоре после ареста подсудимый был подвергнут психологической оценке и признан психически неуравновешенным. На первом заседании он напал на сотрудников полиции. Альмог также заявлял, что совершить преступление его заставили "голоса в голове".


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