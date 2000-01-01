08.06 03:17 MIGnews.com

Рим: полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

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В Риме митинг, в котором участвовали футбольные фанаты, перерос в столкновения с полицией.Об этом сообщает BBC.Сотни людей вышли на демонстрацию с требованием отставки правительства из-за реакции на экономический кризис, вызванный коронавирусом COVID-19.Столкновения вспыхнули, когда один протестующий начал общаться с представителями СМИ. Некоторые демонстранты начали бросать бутылки и камни и кричали: "журналисты – террористы".Полиция отреагировала водяными пушками и слезоточивым газом, а также провела несколько арестов.