08.06 03:17 MIGnews.com
Рим: полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
В Риме митинг, в котором участвовали футбольные фанаты, перерос в столкновения с полицией.
Об этом сообщает BBC.
Сотни людей вышли на демонстрацию с требованием отставки правительства из-за реакции на экономический кризис, вызванный коронавирусом COVID-19.
Столкновения вспыхнули, когда один протестующий начал общаться с представителями СМИ. Некоторые демонстранты начали бросать бутылки и камни и кричали: "журналисты – террористы".
Полиция отреагировала водяными пушками и слезоточивым газом, а также провела несколько арестов.
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