07.06 19:28 MIGnews.com

В Армении – критическая ситуация с COVID-19

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В Армении сложилась критическая ситуация с пандемией смертоносного коронавируса COVID-19.Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян в воскресенье, 7 июня."Мы достигли критической отметки и шагаем по аду. В Армении сейчас более 200 больных, ожидающих очереди на госпитализацию. Система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных. Есть случай, когда из-за запоздалого оказания медицинской помощи умер человек. Два случая смерти зарегистрированы, когда пациенты были в общем отделении, поскольку в реанимационном отделении не было мест", – отметил Пашинян.По его словам, власти рассматривали возможность объявления локдауна, однако решено, что он не даст желаемого результата.В Армении за минувшие сутки обнаружили 547 новых случаев коронавируса, общее число инфицированных достигло 12 547.