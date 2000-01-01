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В Армении – критическая ситуация с COVID-19 | Фото:07.06 19:28   MIGnews.com

В Армении – критическая ситуация с COVID-19

В Армении сложилась критическая ситуация с пандемией смертоносного коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян в воскресенье, 7 июня.

"Мы достигли критической отметки и шагаем по аду. В Армении сейчас более 200 больных, ожидающих очереди на госпитализацию. Система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных. Есть случай, когда из-за запоздалого оказания медицинской помощи умер человек. Два случая смерти зарегистрированы, когда пациенты были в общем отделении, поскольку в реанимационном отделении не было мест", – отметил Пашинян.

По его словам, власти рассматривали возможность объявления локдауна, однако решено, что он не даст желаемого результата.

В Армении за минувшие сутки обнаружили 547 новых случаев коронавируса, общее число инфицированных достигло 12 547.


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