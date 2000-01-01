07.06 10:41 MIGnews.com

Авиаудар в Сирии: погибли 12 проиранских боевиков

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Утром, 7 июня, в районе города Дейр эз-Зор на северо-востоке Сирии в результате авиаудара погибли 12 человек.Об этом сообщает сирийский центр мониторинга прав человека.По данным организации, ликвидированными оказались проиранские боевики.Авиаудар был нанесен при помощи беспилотных летательных аппаратов. Другие подробности на данный момент не раскрываются.Организация не определила ответственных за налет, но ее руководитель Рами Абдул Рахман по традиции сказал, что ответственность, вероятно, несет Израиль.