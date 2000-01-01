07.06 10:20 MIGnews.com

Число жертв коронавируса в Израиле достигло 297

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В ночь на 7 июня в Израиле от смертоносного коронавируса COVID-19 скончались два пациента.Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.Таким образом общее число жертв коронавируса в Израиле достигло 297. Кроме того, за ночь еще был выявлен 31 новый случай заражения.Активных носителей вируса насчитывается 2 386. 23 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).Кроме того, накануне вечером были проведены 10 986 проверок на коронавирус.