Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












В Германии протесты против расизма переросли в погромы | Фото:07.06 07:10   MIGnews.com

В Германии протесты против расизма переросли в погромы

Массовые акции протеста против расизма и насилия в Берлине и Гамбурге закончились столкновениями с полицейскими и задержаниями.

В полицейских и прохожих летели камни и бутылки из большой группы протестующих, сообщает Bild.

В результате погромов есть пострадавшие, среди которых фотограф, раненый бутылкой. В Гамбурге, после мирного митинга против расизма, также вспыхнули столкновения между полицией и группой демонстрантов, которые зажгли пиротехнику и бросали камни.



Трое полицейских получили ранения. Некоторые демонстранты развернутые баннеры с надписями "ACAB", что означает "Все полицейские - ублюдки". Полицейские подъехали с водометами.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:45
Иран не будет расшифровывать черные ящики украинского Boeing
02:12
В Сирии прогремел мощный взрыв: семеро погибших
00:49
Китайцы получат $1,7 млрд на покупки
23:30
Польша продлила запрет на международные авиарейсы
22:15
Майкл Джордан выделит на поддержку чернокожих $100 млн
21:54
Ученые: человечество создало идеальные условия для эпидемий
21:27
Стало известно, когда "заработает" Шенгенская зона
21:05
Нетаниягу будут судить четыре раза в неделю
20:47
Тысячи израильтян митингуют против аннексии Западного берега
20:23
COVID-19: за сутки 46 новых случаев, трое погибших
19:11
Ученые: большинство больных коронавирусом –незаразны
18:50
Троих кладоискателей спасли из пещеры на севере Израиля
18:26
"Сара Нетаниягу требовала, чтобы ей целовали ноги"
18:08
Экс-президент Ирана собрался баллотироваться на новый срок
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  