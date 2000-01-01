07.06 07:10 MIGnews.com

В Германии протесты против расизма переросли в погромы

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Массовые акции протеста против расизма и насилия в Берлине и Гамбурге закончились столкновениями с полицейскими и задержаниями.В полицейских и прохожих летели камни и бутылки из большой группы протестующих, сообщает Bild.В результате погромов есть пострадавшие, среди которых фотограф, раненый бутылкой. В Гамбурге, после мирного митинга против расизма, также вспыхнули столкновения между полицией и группой демонстрантов, которые зажгли пиротехнику и бросали камни.Трое полицейских получили ранения. Некоторые демонстранты развернутые баннеры с надписями "ACAB", что означает "Все полицейские - ублюдки". Полицейские подъехали с водометами.