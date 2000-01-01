Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Австралийский доктор-сексист отстранён от работы 07.06 12:03   MIGnews.com

Врач скорой: некоторые женщины заслуживают изнасилования

Врач скорой помощи, который сказал, что «некоторые женщины заслуживают изнасилования», и поделился оскорбительными изображениями и комментариями в интернете, раскрыв при этом свою личность, был отстранен от работы Австралийским врачебным надзором.

В апреле текущего года доктор Кристофер Кван Чен Ли был отстранен Тасманийским трибуналом практикующих врачей на шесть недель после того, как он признался в публикации серии сексистских и расистских сообщений в интернете, в том числе приведенного выше.

Срок первоначального отстранения Ли истекал 11 июня. Но в пятницу медицинская комиссия Австралии отстранила его еще раз, но уже на неопределенный срок.

«Совет принял эти меры в интересах общества, чтобы сохранить доверие к медицинской профессии. В настоящее время совет не будет ничего комментировать в отношении доктора Ли», – говорится в заявлении.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:52
Олигарх нанял Black Cube, чтобы шпионить за Лапидом
12:45
Банк Израиля возобновил покупку иностранной валюты
12:24
Узбекистан отменил фотовыставку из-за слова "Иерусалим"
12:20
Палестинские министры повысили себе зарплату на 67%
11:47
Опять «нефть в обмен на продовольствие»?
11:26
ХАМАС пытался ввезти материалы для изготовления ракет
11:16
Изнасиловавший и убивший израильскую студентку признал вину
11:05
DC Dyke March приветствуют палестинские флаги на параде
10:45
Злоумышленник ограбил два банка, вооружившись авокадо
10:25
Отчет: За атакой на танкеры стоит государственный субъект
10:15
Министрам ПНА почти вдвое увеличили зарплату
10:03
Мильчан: Мне были противны просьбы четы Нетаниягу
09:45
Настало время сделать эмодзи с Торой
09:35
Сотрудницу El Al уволили за публикацию в Facebook
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus