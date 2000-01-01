Врач скорой: некоторые женщины заслуживают изнасилования
Врач скорой помощи, который сказал, что «некоторые женщины заслуживают изнасилования», и поделился оскорбительными изображениями и комментариями в интернете, раскрыв при этом свою личность, был отстранен от работы Австралийским врачебным надзором.
В апреле текущего года доктор Кристофер Кван Чен Ли был отстранен Тасманийским трибуналом практикующих врачей на шесть недель после того, как он признался в публикации серии сексистских и расистских сообщений в интернете, в том числе приведенного выше.
Срок первоначального отстранения Ли истекал 11 июня. Но в пятницу медицинская комиссия Австралии отстранила его еще раз, но уже на неопределенный срок.
«Совет принял эти меры в интересах общества, чтобы сохранить доверие к медицинской профессии. В настоящее время совет не будет ничего комментировать в отношении доктора Ли», – говорится в заявлении.