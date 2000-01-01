07.06 12:03 MIGnews.com

Врач скорой: некоторые женщины заслуживают изнасилования

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Врач скорой помощи, который сказал, что «некоторые женщины заслуживают изнасилования», и поделился оскорбительными изображениями и комментариями в интернете, раскрыв при этом свою личность, был отстранен от работы Австралийским врачебным надзором.В апреле текущего года доктор Кристофер Кван Чен Ли был отстранен Тасманийским трибуналом практикующих врачей на шесть недель после того, как он признался в публикации серии сексистских и расистских сообщений в интернете, в том числе приведенного выше.Срок первоначального отстранения Ли истекал 11 июня. Но в пятницу медицинская комиссия Австралии отстранила его еще раз, но уже на неопределенный срок.«Совет принял эти меры в интересах общества, чтобы сохранить доверие к медицинской профессии. В настоящее время совет не будет ничего комментировать в отношении доктора Ли», – говорится в заявлении.