07.06 11:16 MIGnews.com

Изнасиловавший и убивший израильскую студентку признал вину

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Коди Германн признал себя виновным в убийстве и изнасиловании арабо-израильской студентки Айи Маасарве, тело которой было найдено возле трамвайной остановки на севере Мельбурна в январе этого года.Ночью 16 января 2019 года 21-летняя девушка возвращалась домой с вечеринки в комедийном клубе и разговаривала по телефону со своей сестрой, когда подверглась нападению. Ее тело нашли прохожие за живой изгородью возле торгового центра, примерно в 100 метрах от трамвайной остановки 86-го маршрута, рано утром. Через два дня после интенсивного поиска преступника полиция обвинила в содеянном Коди Германна.Появившись сегодня утром, 7 июня, в Магистратском суде Мельбурна, что транслировалось по видеосвязи, 20-летний Германн почти ничего не сообщил, кроме того, что признал себя виновным. Он должен предстать перед Верховным судом на следующей неделе. Вскоре будет вынесен приговор.