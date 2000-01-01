Хищения в посольстве России в Тель-Авиве

Завершение Следственным комитетом РФ расследования уголовного дела о хищении денежных средств посольства России в Израиле давно ожидалось, так как этой истории уже много лет, сообщает ТАСС. Так прокомментировал в четверг информацию о направлении данного дела в Генеральную прокуратуру РФ спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в беседе с журналистами в кулуарах Петербургского международного форума.
"Знал, что открыто уголовное дело. Эта история насчитывает много лет, – сказал дипломат. – Давно ожидалось завершение расследования, суд, приговор".
Ранее Следственный комитет России сообщил о завершении расследования дела о хищении средств дипмиссии. Следствие пришло к выводу, что с октября 2012 года по август 2014 года главный бухгалтер посольства Наталия Журавлева, используя свое служебное положение, вместе с сотрудником посольства Анной Сидоровой, при содействии работника ФГУП "Госзагрансобственность" Ирины Лось, похитили с валютных счетов загранучреждения более 49 млн в рублевом эквиваленте. Им предъявлено обвинение в мошенничестве.
Russia Today передает, что преступление «реализовали путем обмана руководства посольства, подделав распорядительные платежные документы».
Израильский портал ynet сообщил, что похищенные средства использовались для покупки недвижимости в Москве.