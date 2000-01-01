07.06 08:18 MIGnews.com
Дубаи: Автобус с туристами влетел в дорожный знак, 17 жертв
Автобус с 31 туристами, возвращавшийся из Омана, попал в жуткую аварию, вследствие чего погибли 17 человек, пятеро получили тяжелые ранения.
Об этом в пятницу, 7 июня сообщает The National
.
По данным Gulf News
, трагедия произошла в четверг около 17:40 по местному времени на шоссе Шейха Мохаммеда бин Зайеда возле станции метро "Рашидия".
Правоохранители предполагают, что водитель транспортного средства проигнорировал правила и поехал по трассе, не предназначенной для автобусов, где на всех скорости влетел в дорожный знак.
Источники отмечают, что среди пассажиров были туристы разных национальностей.
Тела погибших и всех раненых доставили в госпиталь Рашида.
Пострадавшие находятся в критическом состоянии.
На данный момент выясняются все обстоятельства ДТП.
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