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Дубаи: Автобус с туристами влетел в дорожный знак, 17 жертв | Фото: AFP07.06 08:18   MIGnews.com

Дубаи: Автобус с туристами влетел в дорожный знак, 17 жертв

Автобус с 31 туристами, возвращавшийся из Омана, попал в жуткую аварию, вследствие чего погибли 17 человек, пятеро получили тяжелые ранения.

Об этом в пятницу, 7 июня сообщает The National.

По данным Gulf News, трагедия произошла в четверг около 17:40 по местному времени на шоссе Шейха Мохаммеда бин Зайеда возле станции метро "Рашидия".

Правоохранители предполагают, что водитель транспортного средства проигнорировал правила и поехал по трассе, не предназначенной для автобусов, где на всех скорости влетел в дорожный знак.

Источники отмечают, что среди пассажиров были туристы разных национальностей.

Тела погибших и всех раненых доставили в госпиталь Рашида.

Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

На данный момент выясняются все обстоятельства ДТП.


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