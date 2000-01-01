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Полиция в очередной раз допросила Арье Дери | Фото:07.06 07:39   MIGnews.com

Полиция в очередной раз допросила Арье Дери

Следователи отдела по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) в четверг утром вновь допросили министра внутренних дел Арье Дери, говорится в заявлении полиции.

Об этом пишет The Times of Israel.

Полиция отметила, что допрос депутата от партии ШАС был связан с проводимым расследованием, а не с каким-либо новым делом.

Расследование, которое проводится под надзором генерального прокурора Авихая Мандельблита, проводится в сотрудничестве с налоговым органом и отделом по борьбе с отмыванием денег Министерства юстиции.

Однако в полиции не уточнили, почему именно Дери был вызван на допрос.

Дери подозревается в передаче сотен тысяч шекелей в государственные фонды неправительственным организациям, управляемым членами его семьи, а также в налоговом мошенничестве, связанном с продажей квартир его брату. Кроме того, он подозревается во взяточничестве, злоупотреблении общественным доверием, лжесвидетельстве в официальных заявлениях, а также отмывании денег.


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