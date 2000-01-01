Полиция в очередной раз допросила Арье Дери

Полиция отметила, что допрос депутата от партии ШАС был связан с проводимым расследованием, а не с каким-либо новым делом.
Расследование, которое проводится под надзором генерального прокурора Авихая Мандельблита, проводится в сотрудничестве с налоговым органом и отделом по борьбе с отмыванием денег Министерства юстиции.
Однако в полиции не уточнили, почему именно Дери был вызван на допрос.
Дери подозревается в передаче сотен тысяч шекелей в государственные фонды неправительственным организациям, управляемым членами его семьи, а также в налоговом мошенничестве, связанном с продажей квартир его брату. Кроме того, он подозревается во взяточничестве, злоупотреблении общественным доверием, лжесвидетельстве в официальных заявлениях, а также отмывании денег.