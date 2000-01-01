07.06 09:00 MIGnews.com

Проснувшийся вулкан в России может устроить новую Помпею

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Вулкан Большая Удина, ранее классифицированный как «потухший» на Дальнем Востоке России, проснулся. Теперь эксперты пристально наблюдают за ним и предупреждают, что он может произвести извержение, по силе подобное извержению в Помпеях и Геркулануме.Этот вулкан находится в центре Ключевской группы вулканов на Камчатке. Ранее его считали потухшим из-за того, что не извергался в течении длительного времени. Сейчас же ученые заметили продолжающуюся сейсмическую активность под горой, потенциально предполагающую «пробуждение» вулканического комплекса.В результате команда исследователей из России, Саудовской Аравии и Египта провела детальное исследование вулкана. Они установили четыре сейсмические станции и наблюдали за комплексом в течение двух месяцев, в мае и июне прошлого года.За это время они зафиксировали 559 событий в районе Удина. Дальнейший анализ показал, что активность образует «эллиптическое скопление» и что сейсмические события происходят на глубине не менее трех миль. «Эти сейсмические свойства могут указывать на наличие магматических вторжений с высоким содержанием сплавов и жидкостей, что может оправдать изменение текущего статуса этого вулкана с «вымершего» на «активный», - писали они.