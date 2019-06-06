07.06 07:09 MIGnews.com

Смерть на шоссе №90: родителей не будет на похоронах сестер

התאונה בערבה | תיעוד: עקיפות מסוכנות בכביש 90 בעבר. ראש המועצה האזורית הערבה התיכונה, אייל בלום: "לצערנו אנו עדים לתאונה חזיתית קטלנית נוספת על כביש 90. כמה קורבנות עוד יגבה הכביש עד שתואיל ממשלת ישראל להעביר את התקציב הדרוש להרחבתו?"

(צילום: עמותת אור ירוק)@Itsik_zuarets pic.twitter.com/X00jhOgQNK — כאן חדשות (@kann_news) June 6, 2019

עמותת אור ירוק פירסמה תיעוד המציג את הסכנה בכביש באזור שבו התרחשה תאונת הדרכים בערבה @bokeralmog



(צילום: באדיבות עמותת אור ירוק) pic.twitter.com/HfpqCK1ltO — חדשות 13 (@newsisrael13) June 6, 2019

המשאית ורכב ההסעות סטו - והתנגשו • @Yossi_eli עם תיעוד התאונה הקטלנית בבקעה >> https://t.co/9hWpaRooUp pic.twitter.com/8f3IvNEuaV — חדשות 13 (@newsisrael13) November 4, 2018

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7 июня состоятся похороны двух девочек 8-летней Ширель Эстер Бен Симон и 4-летней Милы Сары Бен-Симон, погибших в результате аварии на шоссе №90 близ перекрестка Фаран.В аварию попала семья новых репатриантов из Франции. Семья перебралась в Израиль три месяца назад и ехала на отдых.Дети – девочки четырех и семи лет – погибли. Их родители получили ранения средней степени тяжести. Младенец в возрасте одного года и трех месяцев получил легкие ранения.Семья ехала из Тель-Авива в Эйлат.В машине, с которой столкнулся автомобиль репатриантов, два человека получили тяжелые ранения.Раненные были эвакуированы вертолетами MADA и ЦАХАЛа в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.Ожидается, что на похороны придут сотни людей. Родителей девочек на похоронах не будет - они находятся в больнице и их состояние не позволяет проститься с детьми. Мать девочек находится в бессознательном состоянии и не знает, что они погибли.Полиция продолжает расследование обстоятельств фатальной аварии.По данным организации Ор Ярок, на шоссе №90 за последние 10 лет погибли 129 человек, произошло 1300 аварий, 3400 человек получили ранения, 359 из них — тяжелые.Причиной аварий называют плохую дорожную инфраструктуру, отсутствие освещения, узкие полосы движения и дикое поведение водителей, не соблюдающих правила обгона.В ноябре прошлого года на шоссе № 90 погибли восемь членов одной семьи. После этого министр транспорта Исраэль Кац пообещал немедленно вложить в инфраструктуру безопасности на дорогах 300 миллионов шекелей. Но бюджеты на дорожную безопасность не только не были увеличены , но напротив, сокращены.Глава регионального совета Арава Эяль Блум говорит: “Шоссе Арава - поле боя, поле смерти. Мы кричим министру финансов и министру транспорта годами - расширьте шоссе от Эйлата до Арава до четырех полос”.Министерство транспорта теперь обещает: “Министр транспорта проинструктировал компанию Нетивей Исраэль ускорить работы по осуществлению 17 проектов по устранению рискованных отрезков на этой дороге”.