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Смерть на шоссе №90: родителей не будет на похоронах сестер 07.06 07:09   MIGnews.com

Смерть на шоссе №90: родителей не будет на похоронах сестер

7 июня состоятся похороны двух девочек 8-летней Ширель Эстер Бен Симон и 4-летней Милы Сары Бен-Симон, погибших в результате аварии на шоссе №90 близ перекрестка Фаран.

В аварию попала семья новых репатриантов из Франции. Семья перебралась в Израиль три месяца назад и ехала на отдых.

Дети – девочки четырех и семи лет – погибли. Их родители получили ранения средней степени тяжести. Младенец в возрасте одного года и трех месяцев получил легкие ранения.

Семья ехала из Тель-Авива в Эйлат.

В машине, с которой столкнулся автомобиль репатриантов, два человека получили тяжелые ранения.

Раненные были эвакуированы вертолетами MADA и ЦАХАЛа в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Ожидается, что на похороны придут сотни людей. Родителей девочек на похоронах не будет - они находятся в больнице и их состояние не позволяет проститься с детьми. Мать девочек находится в бессознательном состоянии и не знает, что они погибли.

Полиция продолжает расследование обстоятельств фатальной аварии.




По данным организации Ор Ярок, на шоссе №90 за последние 10 лет погибли 129 человек, произошло 1300 аварий, 3400 человек получили ранения, 359 из них — тяжелые.




Причиной аварий называют плохую дорожную инфраструктуру, отсутствие освещения, узкие полосы движения и дикое поведение водителей, не соблюдающих правила обгона.




В ноябре прошлого года на шоссе № 90 погибли восемь членов одной семьи. После этого министр транспорта Исраэль Кац пообещал немедленно вложить в инфраструктуру безопасности на дорогах 300 миллионов шекелей. Но бюджеты на дорожную безопасность не только не были увеличены , но напротив, сокращены.

Глава регионального совета Арава Эяль Блум говорит: “Шоссе Арава - поле боя, поле смерти. Мы кричим министру финансов и министру транспорта годами - расширьте шоссе от Эйлата до Арава до четырех полос”.

Министерство транспорта теперь обещает: “Министр транспорта проинструктировал компанию Нетивей Исраэль ускорить работы по осуществлению 17 проектов по устранению рискованных отрезков на этой дороге”.


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