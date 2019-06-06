Смерть на шоссе №90: родителей не будет на похоронах сестер
7 июня состоятся похороны двух девочек 8-летней Ширель Эстер Бен Симон и 4-летней Милы Сары Бен-Симон, погибших в результате аварии на шоссе №90 близ перекрестка Фаран.
В аварию попала семья новых репатриантов из Франции. Семья перебралась в Израиль три месяца назад и ехала на отдых.
Дети – девочки четырех и семи лет – погибли. Их родители получили ранения средней степени тяжести. Младенец в возрасте одного года и трех месяцев получил легкие ранения.
Семья ехала из Тель-Авива в Эйлат.
В машине, с которой столкнулся автомобиль репатриантов, два человека получили тяжелые ранения.
Раненные были эвакуированы вертолетами MADA и ЦАХАЛа в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.
Ожидается, что на похороны придут сотни людей. Родителей девочек на похоронах не будет - они находятся в больнице и их состояние не позволяет проститься с детьми. Мать девочек находится в бессознательном состоянии и не знает, что они погибли.
Полиция продолжает расследование обстоятельств фатальной аварии.
התאונה בערבה | תיעוד: עקיפות מסוכנות בכביש 90 בעבר. ראש המועצה האזורית הערבה התיכונה, אייל בלום: "לצערנו אנו עדים לתאונה חזיתית קטלנית נוספת על כביש 90. כמה קורבנות עוד יגבה הכביש עד שתואיל ממשלת ישראל להעביר את התקציב הדרוש להרחבתו?" (צילום: עמותת אור ירוק)@Itsik_zuaretspic.twitter.com/X00jhOgQNK
В ноябре прошлого года на шоссе № 90 погибли восемь членов одной семьи. После этого министр транспорта Исраэль Кац пообещал немедленно вложить в инфраструктуру безопасности на дорогах 300 миллионов шекелей. Но бюджеты на дорожную безопасность не только не были увеличены , но напротив, сокращены.
Глава регионального совета Арава Эяль Блум говорит: “Шоссе Арава - поле боя, поле смерти. Мы кричим министру финансов и министру транспорта годами - расширьте шоссе от Эйлата до Арава до четырех полос”.
Министерство транспорта теперь обещает: “Министр транспорта проинструктировал компанию Нетивей Исраэль ускорить работы по осуществлению 17 проектов по устранению рискованных отрезков на этой дороге”.