Ривлин поблагодарил израильтян за любовь и поддержку
Президент Реувен Ривлин поблагодарил израильтян за любовь и поддержку, которую он и его семья получили после кончины его жены Нехамы.
"Спасибо за утешения, это дало нам силы в тяжелые дни", - написал он на своей странице в Facebook.
"Я знаю, как сильно вы любили Не[аму, и я знаю, что ваша любовь была настоящей. Ваши молитвы, надежды и добрые пожелания были с нами на протяжении периода, который был особенно трудным, и теперь мы действительно чувствуем ваши объятия", - добавил он.
"Спасибо за тепло, спасибо за любовь, спасибо за место, которое вы дали Нехаме и нам в ваших сердцах".
Нехама Ривлин была похоронена в среду вечером на кладбище в Иерусалиме на горе Герцль.
Президент рассказывал моменты из жизни своей жены, вспоминая ее любовь к природе и сельскому хозяйству.
Он поблагодарил своих детей и внуков, которые, по его словам, не покидали постели его жены "ни на минуту" в течение последних нескольких месяцев. Президент добавил, что это было свидетельством того, какой она была матерью и бабушкой, пишет Timesofisrael.
"Мне трудно принять, что это мои прощальные слова ... Спасибо за то, что вы со мной ...", - сказал он.
Нехама Ривлин скончалась во вторник накануне своего 74-го дня рождения в больнице Бейлинсон в Петах-Тикве.