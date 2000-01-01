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ООН: Идлибу грозит гуманитарная катастрофа 07.06 19:50   MIGnews.com

ООН: Идлибу грозит гуманитарная катастрофа

Главный советник специального посланника ООН в Сирии Наджат Рочди предупредил о возможной гуманитарной катастрофе в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, где режим Башара Асада осуществляет авиаудары. Под угрозой оказались три миллиона людей.

"Гуманитарная катастрофа является серьезной опасностью, если насилие не прекратится. Авиаудары и боевые действия также влияют на гражданское население в контролируемых правительством районах", - сказал Рочди, пишет Anadolu.

Как известно, Турция и РФ договорились в сентябре прошлого года, чтобы превратить Идлиб на зону деэскалации, в которой акты агрессии прямо запрещены.

Сирийский режим, однако, последовательно нарушает условия перемирия, осуществляя частые атаки на своих противников внутри зоны.

"Всевозрастающая жестокость в течение последних недель вызвала значительные потери среди гражданских и перемещение сотен тысяч людей", - добавил Рочди.


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