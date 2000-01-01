ООН: Идлибу грозит гуманитарная катастрофа

Главный советник специального посланника ООН в Сирии Наджат Рочди предупредил о возможной гуманитарной катастрофе в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, где режим Башара Асада осуществляет авиаудары. Под угрозой оказались три миллиона людей.
"Гуманитарная катастрофа является серьезной опасностью, если насилие не прекратится. Авиаудары и боевые действия также влияют на гражданское население в контролируемых правительством районах", - сказал Рочди, пишет Anadolu.
Как известно, Турция и РФ договорились в сентябре прошлого года, чтобы превратить Идлиб на зону деэскалации, в которой акты агрессии прямо запрещены.
Сирийский режим, однако, последовательно нарушает условия перемирия, осуществляя частые атаки на своих противников внутри зоны.
"Всевозрастающая жестокость в течение последних недель вызвала значительные потери среди гражданских и перемещение сотен тысяч людей", - добавил Рочди.