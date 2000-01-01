07.06 19:30 MIGnews.com
В Иерусалиме мужчину ранили ножом
По сообщениям полиции, в пятницу вечером в Иерусалиме ножом был ранен мужчина.
Нападение произошло на улице Штраус. Жертва, которому за пятьдесят, видимо, ждала автобус на остановке, когда его ранили ножом.
60-летний подозреваемый скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками полиции, пишет Timesofisrael
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Пострадавшему оказали помощь и доставили в больницу.
Мотив нападения неизвестен - полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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