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В Иерусалиме мужчину ранили ножом 07.06 19:30   MIGnews.com

В Иерусалиме мужчину ранили ножом

По сообщениям полиции, в пятницу вечером в Иерусалиме ножом был ранен мужчина.

Нападение произошло на улице Штраус. Жертва, которому за пятьдесят, видимо, ждала автобус на остановке, когда его ранили ножом.

60-летний подозреваемый скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками полиции, пишет Timesofisrael.

Пострадавшему оказали помощь и доставили в больницу.

Мотив нападения неизвестен - полиция выясняет обстоятельства произошедшего.


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