Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Пособников боевиков, напавших на Charlie Hebdo будут судить 07.06 18:36   MIGnews.com

Пособников боевиков, напавших на Charlie Hebdo будут судить

Подозреваемые, связанные с джихадистами, которые напади на Charlie Hebdo и Hyper Cacher в январе 2015 года и убили 17 человек, предстанут перед судом с апреля по июль следующего года.

Специальный парижский уголовный суд рассмотрит дело в отношении 14 человек, обвиняемых в оказании помощи террористам, предоставлении им материально-технической поддержки и оружия.

Среди жертв террористов: 12 человек, убитых в офисах Charlie Hebdo (07.01.2015). Шериф Куачи и его брат Саид напали на редакцию газеты из-за карикатур на пророка Мухаммеда, пишет Timesofisrael.

Боевик Амеди Кулибали убил женщину-полицейского в пригороде Монруж к югу от Парижа, где его целью якобы была еврейская школа.

Кулибали убил четырех человек в кошерном супермаркете Hyper Cacher: Йоав Хаттаб, Филипп Брахам, Йохан Коэн и Франсуа-Мишель Саада. Убитые в супермаркете похоронены в Иерусалиме.

Все трое боевиков были убиты полицией. Они были пособниками джихадистских группировок.

Судебное разбирательство будет проходить с 20 апреля по 3 июля 2020 года.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:56
Иран обсудит пакт 2015 года: призыв Макрона не учтен
18:10
Беглую ливанскую обезьяну поймали в Израиле
17:55
Нил Патрик Харрис примет участие в Параде гордости
17:16
На Синае погибли 10 египетских силовиков
16:49
Предполагаемых убийц Калмановича арестовали в РФ
16:13
На севере Израиля упал самолет, есть жертвы
15:55
Кохави рассказал о борьбе с зажигательными шарами из Газы
15:36
“Зеленые” опередили партию Ангелы Меркель
15:07
В Австралии проводят обыски в крупнейших изданиях
14:54
Антисемитка прошла на выборах в британский парламент
14:45
Стартап берется за важный правительственный проект
14:21
На юге Швеции раздался мощный взрыв, 25 пострадавших
14:03
Израиль закупит 74 вагона у Bombardier
13:45
Shufersal будет импортировать говядину из Польши
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus