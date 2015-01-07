07.06 18:36 MIGnews.com
Пособников боевиков, напавших на Charlie Hebdo будут судить
Подозреваемые, связанные с джихадистами, которые напади на Charlie Hebdo и Hyper Cacher в январе 2015 года и убили 17 человек, предстанут перед судом с апреля по июль следующего года.
Специальный парижский уголовный суд рассмотрит дело в отношении 14 человек, обвиняемых в оказании помощи террористам, предоставлении им материально-технической поддержки и оружия.
Среди жертв террористов: 12 человек, убитых в офисах Charlie Hebdo (07.01.2015). Шериф Куачи и его брат Саид напали на редакцию газеты из-за карикатур на пророка Мухаммеда, пишет Timesofisrael
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Боевик Амеди Кулибали убил женщину-полицейского в пригороде Монруж к югу от Парижа, где его целью якобы была еврейская школа.
Кулибали убил четырех человек в кошерном супермаркете Hyper Cacher: Йоав Хаттаб, Филипп Брахам, Йохан Коэн и Франсуа-Мишель Саада. Убитые в супермаркете похоронены в Иерусалиме.
Все трое боевиков были убиты полицией. Они были пособниками джихадистских группировок.
Судебное разбирательство будет проходить с 20 апреля по 3 июля 2020 года.
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