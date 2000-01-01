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На Синае погибли 10 египетских силовиков 07.06 17:16   MIGnews.com

На Синае погибли 10 египетских силовиков

Представители египетских сил безопасности заявляют, что боевики напали на контрольно-пропускной пункт в северной части Синайского полуострова, убив по меньшей мере 10 полицейских.

Нападение произошло в то время, когда мусульмане в городе Аль-Ариш молились в ознаменование праздника Ид аль-Фитр, который следует за месяцем Рамадан.

Сообщается, что были убиты два офицера и восемь призывников. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение, пишет Ynetnews.

Для того, чтобы скрыться боевики захватили бронированный автомобиль, но военный самолет настиг их в пустыне, уничтожив по меньшей мере пятерых террористов.


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