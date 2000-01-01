07.06 17:16 MIGnews.com
На Синае погибли 10 египетских силовиков
Представители египетских сил безопасности заявляют, что боевики напали на контрольно-пропускной пункт в северной части Синайского полуострова, убив по меньшей мере 10 полицейских.
Нападение произошло в то время, когда мусульмане в городе Аль-Ариш молились в ознаменование праздника Ид аль-Фитр, который следует за месяцем Рамадан.
Сообщается, что были убиты два офицера и восемь призывников. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение, пишет Ynetnews
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Для того, чтобы скрыться боевики захватили бронированный автомобиль, но военный самолет настиг их в пустыне, уничтожив по меньшей мере пятерых террористов.
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