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Кохави рассказал о борьбе с зажигательными шарами из Газы 07.06 15:55   MIGnews.com

Кохави рассказал о борьбе с зажигательными шарами из Газы

В пятницу, 7 июня, появилась информация о том, что неофициальная сделка с террористами из Газы о спокойствии вдоль границы доказала свою эффективность, но, тем не менее, армия не позволит палестинцам запускать воздушные шары в Израиль.

Начальник штаба генерал-лейтенант Авив Кохави прокомментировал ситуацию возле границы с Газой.

Кохави сказал, что количество поджигательных устройств, приземлившихся в Израиле, сократилось, и проявление насилия вдоль забора пошло на спад с начала этого года. Однако столкновения между протестующими палестинцами и израильскими войсками происходили почти ежедневно.

"Снижение... не случайно. Сейчас мы предпочитаем договариваться", – сказал он, согласно сообщениям СМИ.

Несмотря на то, что произошло несколько пожаров, вызванных зажигательными устройствами, прикрепленными к воздушным шарам, запущенным в Израиль из Газы, ожесточенные бои прекратились. Напомним, что 4-5 мая было выпущено почти 700 ракет на территорию Израиля и нанесено сотни ответных авиаударов.

Комментарии Кохави, по-видимому, подтверждают существование соглашения о прекращении огня с ХАМАСом и другими террористическими группами, базирующимися в Газе, с целью смягчения условий в Газе в обмен на спокойствие вдоль границы.

Израиль отказался официально признать соглашение о прекращении огня, несмотря на шаги, предпринимаемые для облегчения условий в Газе.

"Исламский джихад" подтвердили сделку, заключенную при международном посредничестве.

В рамках соглашения Израиль дал добро на ловлю рыбы у побережья Газы и пропустил финпомощь.

Но Кохави также сказал, что "мы не можем допустить продолжения запусков огненных шаров". В течение последних нескольких недель Израиль реагировал на воздушные шары, сокращая допустимую рыболовную зону у побережья Газы на несколько дней подряд. Решение было вызвано запуском четырех зажигательных воздушных шаров из прибрежного анклава, которые во вторник вызвали небольшие пожары на юге Израиля, пишет Timesofisrael.

В среду и четверг воздушные шары не приземлялись, заявил представитель пожарного и спасательного департамента Эли Коэн.


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