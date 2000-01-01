Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











На юге Швеции раздался мощный взрыв, 25 пострадавших | Фото:07.06 14:21   MIGnews.com

На юге Швеции раздался мощный взрыв, 25 пострадавших

Сегодня утром в центре шведского города Линчепинг прогремел мощный взрыв, вследствие чего пострадали 25 человек, их госпитализировали.

Об этом в пятницу, 7 июня информирует The Public's Radio со ссылкой на представителя местных властей.

По словам пресс-секретаря местной администрации Бодилы Кнутхаммар, трагедия произошла около 9.00 по местному времени на улице Хамнгатан неподалеку от жилых многоквартирных домов.

"Мы начали получать большое количество звонков от людей о сильном взрыве в центре Линчепинга, на улице Хамнгатан... Мы окружили этот район и работаем над тем, чтобы выяснить, что именно произошло", - заявила сотрудник пресс-службы полиции Оса Виллсунд.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы обезопасить место происшествия и проверить, есть ли пострадавшие", - добавила она.

На место происшествия было отправлено около 20 машин скорой помощи.


На данный момент правоохранители выясняют, что стало причиной взрыва.

Ранее местные спасательные службы заявили, что причиной инцидента был взрыв газа, но позже опровергли эту информацию.

Между тем, шведская общественная телекомпания SVT передает, что инцидент произошел в одном из жилых домов, где не используется природный газ.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:55
Кохави рассказал о борьбе с зажигательными шарами из Газы
15:36
“Зеленые” опередили партию Ангелы Меркель
15:07
В Австралии проводят обыски в крупнейших изданиях
14:54
Антисемитка прошла на выборах в британский парламент
14:45
Стартап берется за важный правительственный проект
14:03
Израиль закупит 74 вагона у Bombardier
13:45
Shufersal будет импортировать говядину из Польши
13:12
Эпидемия венерических болезней – из-за приложений знакомств
12:52
Олигарх нанял Black Cube, чтобы шпионить за Лапидом
12:45
Банк Израиля возобновил покупку иностранной валюты
12:24
Узбекистан отменил фотовыставку из-за слова "Иерусалим"
12:20
Палестинские министры повысили себе зарплату на 67%
12:03
Врач скорой: некоторые женщины заслуживают изнасилования
11:47
Опять «нефть в обмен на продовольствие»?
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus