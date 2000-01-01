На юге Швеции раздался мощный взрыв, 25 пострадавших
Сегодня утром в центре шведского города Линчепинг прогремел мощный взрыв, вследствие чего пострадали 25 человек, их госпитализировали.
Об этом в пятницу, 7 июня информирует The Public's Radio со ссылкой на представителя местных властей.
По словам пресс-секретаря местной администрации Бодилы Кнутхаммар, трагедия произошла около 9.00 по местному времени на улице Хамнгатан неподалеку от жилых многоквартирных домов.
"Мы начали получать большое количество звонков от людей о сильном взрыве в центре Линчепинга, на улице Хамнгатан... Мы окружили этот район и работаем над тем, чтобы выяснить, что именно произошло", - заявила сотрудник пресс-службы полиции Оса Виллсунд.
"Сейчас мы работаем над тем, чтобы обезопасить место происшествия и проверить, есть ли пострадавшие", - добавила она.
На место происшествия было отправлено около 20 машин скорой помощи.
First photos from the inside of one of the apartments after today's huge explosion #Sweden 25 to hospital Ongoing investigation. Press conf soon #Linköping