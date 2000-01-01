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Поимка ливанской обезьяны в Израиле — двухнедельная погоня 07.06 18:10   MIGnews.com

Беглую ливанскую обезьяну поймали в Израиле

Зеленая мартышка, или верветка, которая сбежала с фермы на юге Ливана в прошлом месяце, пересекла границу Израиля и была замечена в разных местах на севере страны. После двухнедельной погони она была поймана в четверг.

Сотрудники из зоопарка Monkey Forest в Йодфате несколько дней выслеживали ее, и в итоге заманили в клетку при помощи еды.

В течение последних двух недель непослушная верветка была замечена с обезьянами в деревнях Зарит и Штула и в арабских городах Хурфейш, Дейр-эль-Асад и Мадж-эль-Курум, к западу от Кармиэля, более чем в 20 километрах от ливанской границы.

Зеленая обезьяна сбежала с фермы "Корабль мира", которой управляла французская монахиня Беатрис Маугерин. Монахиня обратилась к ливанскому правительству, которое попросило ООН сделать официальный запрос в Израиль с просьбой поймать сбежавшую обезьяну.

Верветка провела четверг на обезьяньей ферме, и в пятницу должна быть передана солдатами ЦАХАЛа офицерам ООН.


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