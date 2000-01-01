В Австралии проводят обыски в крупнейших изданиях

Все началось во вторник, когда правоохранители обыскали квартиру журналистки Анники Сметерст, работающей в издании Sunday Telegraph, которое принадлежит международному холдингу News Corp.
Обыску были подвергнуты вещи, компьютер и мобильный телефон работницы СМИ.
Причиной таких действий власти назвали публикацию в апреле прошлого года статьи, в которой Сметерст раскрыла планы австралийского правительства расширить полномочия спецслужб по слежке за гражданами без их ведома.
В официальном заявлении говорится, что обыск был проведен "в рамках расследования утечки чувствительной для национальной безопасности информации".
Между тем исполнительный директор Комитета защиты журналистов Роберт Махони заявил, что данный полицейский рейд "имел своей целью запугивание журналистов".
По данным источников, в четверг власти Австралии провели рейд в офисе национальной вещательной корпорации АВС из-за утечки секретных документов. Поводом стали публикации за 2017 год о преступлениях австралийских военнослужащих в Афганистане.
Корпорация, в свою очередь, заявила, что "это серьезное событие, которое вызывает обоснованное опасение по поводу свободы слова и надлежащего общественного контроля за вопросами национальной безопасности и обороны".
"Весьма необычно, что национальный вещатель подвергается рейду таким образом", – заявил в своем заявлении управляющий директор ABC Дэвид Андерсон.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отметил, что обыски проводятся в соответствии законам страны.