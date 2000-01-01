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Злоумышленник ограбил два банка вооружившись авокадо | Фото:07.06 10:45   MIGnews.com

Злоумышленник ограбил два банка, вооружившись авокадо

47-летнему жителю юга Израиля предъявлено обвинение в грабеже с отягчающими обстоятельствами после того, как в прошлом месяце он успешно похитил около 30 000 шекелей (8 300 долларов) из двух банков Беэр-Шевы, используя авокадо.

Об этом курьезном случает в пятницу, 7 июня, пишет The Times of Israel.

Мужчина из бедуинской деревни неподалеку от Беэр-Шевы в середине мая вошел в отделение Почтового банка в торговом центре Большая Беэр-Шева и вручил кассиру записку с орфографической ошибкой, требуя, чтобы она передала ему наличные деньги, которые лежали в выдвижном ящике прилавка.

"Передайте деньги в ящике", – гласила записка, в которой на иврите было неправильно написано слово "ящик", говорится в сообщении 12-ого канала, вышедшем в эфир в четверг.

Когда кассир замешкалась, грабитель заговорил: "Быстро положи деньги в сумку или я брошу эту гранату".

Именно тогда кассир обратила внимание на круглый черный предмет, который преступник держал в правой руке и который, как он утверждал, представлял собой гранату. Однако оказалось, что это было авокадо, выкрашенное в черный цвет.

Злоумышленник вышел из отделения банка с наличными на сумму более 16 000 шекелей (4 450 долларов).

Пять дней спустя тот же человек вошел в другой филиал Почтового банка в торговом районе Орен Центр в южном городе и повторил свой предыдущий метод ограбления, размахивая черным авокадо и угрожая взрывом. Тогда преступнику удалось разбогатеть на 12 000 шекелей (3300 долларов).

В полиции отметили, что мужчина с этим импровизированным "оружием" выглядел настолько убедительно, что сотрудники банков поверили ему и отдали деньги, опасаясь за свою жизнь.

Записи камер наблюдения не помогли идентифицировать преступника, поскольку последний использовал широкополый головной убор и очки. Однако через некоторое время правоохранителям удалось разыскать грабителя, проанализировав активность в сотовой сети. Выяснилось, что ранее он уже провел в тюрьме три года за ограбление.


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