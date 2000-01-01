Отчет: За атакой на танкеры стоит государственный субъект
Первоначальные результаты расследования, проведенного Объединенными Арабскими Эмиратами в связи с нападениями на нефтяные танкеры 12 мая, указывают на вероятность того, что за атакой стоит "государственный субъект".
ОАЭ вместе с Саудовской Аравией и Норвегией представили предварительные результаты во время брифинга в Совете Безопасности ООН, который также получит окончательные результаты исследования для рассмотрения возможного ответа.
Ранее Соединенные Штаты обвинили Иран в том, что он стоит за атаками на четыре нефтяных танкера у побережья Эмиратов, которые произошли во время обострения напряженности между Тегераном и Вашингтоном.
Напомним, четыре судна – два под флагом Саудовской Аравии, под норвежским флагом и под флагом Эмиратов – были повреждены в результате взрывов, произошедших в территориальных водах ОАЭ вблизи порта Фуджейра.
После оценки ущерба и проведения химического анализа ОАЭ сообщили Совету, что атаки были тщательно спланированными и, скорее всего, проводились государственными службами.
"Хотя расследования все еще продолжаются, эти факты являются убедительным свидетельством того, что четыре нападения были частью сложной и скоординированной операции, проводимой со значительным оперативным потенциалом, скорее всего, государственным субъектом", – говорится в заявлении Саудовской Аравии.
Издание отмечает, что в заявлении Тегеран не был указан как виновник или организатор нападений на танкеры. Но после заседания представитель Саудовской Аравии заявил, что его страна склонна возлагать ответственность за произошедшее на Исламскую республику.