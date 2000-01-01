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Перестрелка и захват заложников в парламенте Ирана | Фото: Parmida Rahimi/Flickr07.06 09:27   MIGnews.com

Перестрелка и захват заложников в парламенте Ирана

Три вооруженных автоматами человека ворвались в здание парламента Ирана.

В ходе перестрелки с охраной ранены четыре человека.



Существует подозрение на то, что вооруженные лица захватили заложников в здании парламента.

По уточненной информации, в парламенте убит один охранник, еще два человека ранены.

Одноврменнно сообщается о том, что на юге Тегерана, в мавзолее аятоллы Хомейни атаковал смертник.

Личности и цели нападавших пока не установлены.
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