07.06 09:27 MIGnews.com

Перестрелка и захват заложников в парламенте Ирана

#BREAKING: Reports said some people held hostage in #Iran 's parliament; fire exchanges going on — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 7 июня 2017 г.

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Три вооруженных автоматами человека ворвались в здание парламента Ирана.В ходе перестрелки с охраной ранены четыре человека.Существует подозрение на то, что вооруженные лица захватили заложников в здании парламента.По уточненной информации, в парламенте убит один охранник, еще два человека ранены.Одноврменнно сообщается о том, что на юге Тегерана, в мавзолее аятоллы Хомейни атаковал смертник.Личности и цели нападавших пока не установлены.