07.06 09:27 MIGnews.com
Перестрелка и захват заложников в парламенте Ирана
Три вооруженных автоматами человека ворвались в здание парламента Ирана.
В ходе перестрелки с охраной ранены четыре человека.
Существует подозрение на то, что вооруженные лица захватили заложников в здании парламента.
По уточненной информации, в парламенте убит один охранник, еще два человека ранены.
Одноврменнно сообщается о том, что на юге Тегерана, в мавзолее аятоллы Хомейни атаковал смертник.
Личности и цели нападавших пока не установлены.
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