07.06 07:16 MIGnews.com

Жертва группового изнасилования в Герцлии: я хотела умереть

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Десятый канал израильского ТВ опубликовал показания жертвы группового изнасилования в Герцлии 14 апреля.17-летняя девушка показала на следствии, что познакомилась с молодым человеком, когда прогуливала собаку. Он сумел уговорить ее прийти нему домой, несмотря на то, что она “не хотела”, там она переспала с ним, после чего утром вернулась домой.Менее чем через 24 часа после этого девушка снова пришла к молодому человеку домой. Придя домой к нему, девушка почувствовала что-то неладное, но друг заверил ее, что в доме никого больше нет. После этого она выпила Red Bull - и в этот момент ей что-то накинули на лицо, после чего начали насиловать. Девушка утверждает: "Они делали все силой, и я не могла сопротивляться. Я пыталась кричать, но не могла, я хотела, чтобы соседи услышали - главный подозреваемый всеми командовал".Девушка рассказывает: “Они все были на мне, и просто хотела умереть, я не могла дышать, мне удалось им сказать, что я не хочу, я собрала все свои силы и сказала: Я умоляю, остановитесь, но никому дела не было. Они связали мне ноги и завязали глаза, и я не могла двигаться”.Прокурор Десси Форер полагает, что шансов на обвинительное заключение в данном деле мало - прежде всего потому, что жертва наотрез отказывается от очной ставки, и из-за нестыковок в ее версии.Главный подозреваемый утверждает, что половой акт с девушкой был совершен с ее согласия и по ее настоянию.Официально, прокуратура отказывается комментировать дело до окончания следственных действий.