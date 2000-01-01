07.06 21:55 MIGnews.com

В Тегеране задержаны 5 подозреваемых в серии терактов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Начальник полиции Тегерана сообщил, что 5 подозреваемых были задержаны после серии терактов в Тегеране, в результате которых погибли, по меньшей мере, 12 человек и были ранены более 40 человек.Генерал иранской полиции сообщил полуофициальному информационному агентству ISNA в среду вечером, 7 июня, что полиция допрашивает подозреваемых. Он не уточнил, но сказал, что Тегеран в безопасности, а полиция и другие силы безопасности развернуты и внимательно следят за столицей.Напомним, что боевики террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, взяли на себя ответственность за нападения.