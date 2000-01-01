07.06 20:51 MIGnews.com

В восточном Лондоне неизвестные ранили женщину

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Полиция Великобритании заявила в среду, 7 июня, что женщина получила ранения в восточном Лондоне, добавив, что инцидент не расследовался полицией по борьбе с терроризмом.Уровень обеспечения безопасности в Великобритании повышается перед национальными выборами в четверг, 8 июня, после того, как 3 террористов сбили пешеходов на лондонском мосту в субботу, прежде чем напасть на прохожих с ножами в соседних барах и ресторанах, убив 8 человек.Пресс-секретарь столичной полиции сообщила, что вызов поступил в 08:30 по Гринвичу."Сотрудники и службы Лондонской скорой помощи прибыли на место вызова и обнаружили женщину в возрасте 30 лет с раной, не опасной для жизни", - сказала она, добавив, что этот инцидент не считается "связанным с террором"."Командир контртеррористической службы был ознакомлен с делом, но они не ведут расследование", - отмечается в сообщении.