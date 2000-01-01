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В восточном Лондоне неизвестные ранили женщину | Фото: Thinkstock07.06 20:51   MIGnews.com

В восточном Лондоне неизвестные ранили женщину

Полиция Великобритании заявила в среду, 7 июня, что женщина получила ранения в восточном Лондоне, добавив, что инцидент не расследовался полицией по борьбе с терроризмом.

Уровень обеспечения безопасности в Великобритании повышается перед национальными выборами в четверг, 8 июня, после того, как 3 террористов сбили пешеходов на лондонском мосту в субботу, прежде чем напасть на прохожих с ножами в соседних барах и ресторанах, убив 8 человек.

Пресс-секретарь столичной полиции сообщила, что вызов поступил в 08:30 по Гринвичу.

"Сотрудники и службы Лондонской скорой помощи прибыли на место вызова и обнаружили женщину в возрасте 30 лет с раной, не опасной для жизни", - сказала она, добавив, что этот инцидент не считается "связанным с террором".

"Командир контртеррористической службы был ознакомлен с делом, но они не ведут расследование", - отмечается в сообщении.
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