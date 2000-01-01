07.06 20:01 MIGnews.com

Иран обвинил Эр-Рияд в терактах в Тегеране

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Корпус Стражей Исламской революции Ирана заявил, что Саудовская Аравия стоит за терактами в Тегеране, произошедшими в среду, 7 июня, и в результате которых погибли, по меньшей мере, 12 человек."Это террористическое нападение произошло всего через неделю после встречи президента США Дональда Трампа и отсталых лидеров Саудовской Аравии, которые поддерживают террористов. Тот факт, что боевики "Исламского Государства" взяли на себя ответственность, доказывает, что сауды приложили руку к жестокой атаке", - говорится в заявлении гвардейцев, опубликованном иранскими СМИ.Напомним, что смертники ISIS атаковали здание иранского парламента и мавзолей аятоллы Хомейни. В результате атак убиты 12 человек, 54 получили ранения.