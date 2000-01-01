Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












07.06 19:15   MIGnews.com

Катар решительно осудил серию терактов в Иране

Министерство иностранных дел Катара в среду, 7 июня, осудило серию терактов в столице Ирана, Тегеране, проведенную боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в результате которой погибли, по меньшей мере, 12 человек, говорится в заявлении на официальном сайте.

"Государство Катар осуждает те нападения, которые имели место в иранской столице Тегеране, в результате которых многие люди были убиты и ранены", - сказано в сообщении.

Напомним, что смертники ISIS атаковали здание иранского парламента и мавзолей аятоллы Хомейни. В результате атак убиты 12 человек, 54 получили ранения.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:50
Военный самолет Мьянмы пропал без вести
18:29
Поселенцы сдались: Прага не хуже раввината
18:06
Супружеская чета из Хайфы похитила бриллиантов на миллионы
17:52
Турецкие экспортеры спешат на помощь Катару
17:20
В Хайфе девушка упала с высоты и разбилась насмерть
17:03
Поддержка Катара в социальных сетях - уголовное преступление
16:54
Франция осудила серию терактов в Тегеране
16:22
Число погибших в Лондоне возросло до 8 человек
16:08
Мири Регев упала и сломала руку
15:55
Лавров о терактах в Тегеране: Террористы не успокаиваются
15:48
MI-5 было известно об одном из "лондонских террористов"
15:19
Алла Пугачева перенесла сердечный приступ
15:11
Мега-теракт ISIS в Тегеране  
14:48
Парламент Ирана освобожден. Все нападавшие мертвы
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus