07.06 19:15 MIGnews.com

Катар решительно осудил серию терактов в Иране

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Министерство иностранных дел Катара в среду, 7 июня, осудило серию терактов в столице Ирана, Тегеране, проведенную боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в результате которой погибли, по меньшей мере, 12 человек, говорится в заявлении на официальном сайте."Государство Катар осуждает те нападения, которые имели место в иранской столице Тегеране, в результате которых многие люди были убиты и ранены", - сказано в сообщении.Напомним, что смертники ISIS атаковали здание иранского парламента и мавзолей аятоллы Хомейни. В результате атак убиты 12 человек, 54 получили ранения.