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Супружеская чета из Хайфы похитила бриллиантов на миллионы 07.06 18:06   MIGnews.com

Супружеская чета из Хайфы похитила бриллиантов на миллионы

48-летняя жительница Хайфы и ее супруг арестованы по подозрению в похищении бриллиантов на сумму в несколько миллионов шекелей.

Жена работала на фабрике по обработке драгоценных камней и занималась хищениями с нее на протяжении девяти лет.

Краденые драгоценные камни реализовывались через ювелирный магазин, принадлежавший ее мужу.

Владелец фабрики две недели назад подал официальное заявление в полицию, после чего в доме супругов был проведен обыск. При обыске были обнаружены десятки драгоценных камней общей стоимостью в несколько сотен тысяч шекелей.
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