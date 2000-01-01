07.06 18:06 MIGnews.com

Супружеская чета из Хайфы похитила бриллиантов на миллионы

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48-летняя жительница Хайфы и ее супруг арестованы по подозрению в похищении бриллиантов на сумму в несколько миллионов шекелей.Жена работала на фабрике по обработке драгоценных камней и занималась хищениями с нее на протяжении девяти лет.Краденые драгоценные камни реализовывались через ювелирный магазин, принадлежавший ее мужу.Владелец фабрики две недели назад подал официальное заявление в полицию, после чего в доме супругов был проведен обыск. При обыске были обнаружены десятки драгоценных камней общей стоимостью в несколько сотен тысяч шекелей.